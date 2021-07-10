Restoran cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Konya'da 3 yıl önce 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı restoran baskını sanıklarına ceza yağdı. Sanıklar Erol Albayrak ve Bekir Sağlık 'kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından toplamda 57 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2018 yılının Temmuz ayında, Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şehit Nazım Bey Sokak'taki restoranda yaşanan olayda, Musa Yıldız'a (40) ait restoran civarında motosikletiyle gezen K.Y, iddiaya göre iş yeri çalışanları tarafından gürültü yapıp müşterileri rahatsız ettiği ileri sürülerek dövüldü. K.Y., daha sonra balıkçılık yapan babası Erol Albayrak'ın yanına gidip, durumu anlattı.

Albayrak oğlu ve arkadaşı Bekir Sağlık ile beraber ellerinde tüfek ve sopalar ile restoranı bastı. Burada çıkan kavgada Erol Albayrak, çuvalın içindeki av tüfeğini çıkarıp işletme sahibi Musa Yıldız ile çalışanlar Mehmet Çerezci (40), Ahmet Altan (29), Umut Avcı (18) Süleyman Kaz ve Bekir Taha Yılmaz'ı (21) vurdu. Musa Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erol Albayrak, oğlu K.Y. ve arkadaşı Bekir Sağlık çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





CEZA YAĞDI



Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıkan sanıklara ceza yağdı. Sanıklar Erol Albayrak ve Bekir Sağlık 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi de uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Albayrak ve Sağlık'ın, Mehmet Çerezci, Ahmet Altan, Umut Avcı, Bekir Taha Yılmaz ve Süleyman Kaz'a yönelik, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla kasten yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından ise toplam 38 yıl 15 ay 15'er gün ceza verildi. Albayrak ve Sağlık toplamda 57'şer yıl, 3 ay 15 gün cezaya çarptırıldı.



Sanık çocuk K.Y. ise "kasten öldürme" suçundan 12 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla kasten yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından ise toplam 25 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 37 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.