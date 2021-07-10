Restoranda korkunç olay! Öldüresiye dövdüler

Olay, Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu ileri sürülen bir grup, husumetlisi olduğu kişi ile sahildeki bir restoranın önünde karşılaştı. Şahıslar, öfkeli oldukları diğer şahsı tekme ve yumruklar ile dövmeye başladı. Yemek yiyen çocuk ve kadınların önünde meydana gelen kavgayı ayırmak için kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Bir anda yere yığılan şahıs vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi.