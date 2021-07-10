Sahibi rahatsızlanınca yardım çağırdı

Antalya
'da çadırda yaşayan sahibinin öldüğünü anlayan köpeklerden biri kapıda bekledi, diğeri çevredekilere haber verdi.
Kemer
'de, 2 yıldır Kındılçeşme sahilindeki çadırında yaşayan Süleyman Çetinkaya, kalp ve akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra yeniden çadırına döndü. Ancak Çetinkaya bir süre sonra rahatsızlandı. Çetinkaya'nın köpekleri sahiplerinin durumunu hissedince biri çadırda beklerken diğeri 300 metre ilerideki kampinge giderek Çetinkaya'nın arkadaşlarından adeta yardım istedi. Eyüp Eren isimli vatandaş, kontrol amacıyla Süleyman Çetinkaya'nın bulunduğu çadıra geldi. Çetinkaya'nın tepki vermemesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Köpeğin yanına gelip garip hareketlerle çadıra gelmesini sağladığını belirten Eyüp Eren, "Köpeği Ateş'e biz bakacağız artık. Bize haber verdikten sonra hiç gitmedi, yatıyor. Yiyip içmedi bütün gün" dedi.