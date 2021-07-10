Salgın sürecinde değişen eğitim sistemi değerlendirildi

Kıbrıs'ta öğretim üyelerinin ve öğrencilerin görüşlerinden hareketle salgın sürecinde üniversitelerde değişen eğitim sisteminin değerlendirilen makale yayınladı. Makalede uzaktan eğitim sürecinin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirildi. Yakın Doğu Üniversitesi'nde (YDÜ) Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, "Uzaktan eğitimin dünyada uzun bir geçmişi olsa da daha çok destekleyici bir eğitim modeli olarak kullanılıyor. Pandemi sürecinde bütün sistemin uzaktan eğitime dönmesi, öğrenciler ve öğretmenler açısından adaptasyon zorlukları yaratıyor" dedi.

ULUSLARARASI DERGİDE YAYINLANDI

SCOPUS, WOS ve EBSCO gibi uluslararası indekslerce taranan International Journal of Emerging Technologies in Learningadlı dergide YDÜ'de Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç Dr. Burak Gökbulut, Yard. Doç. Dr. Selma Korkmaz ve Ayşenur Özbent tarafından hazırlanan makale yayınlandı. Yazıda uzaktan eğitim sürecinin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirildi.

TAMAMEN REDDEDİLMEDİ

Çalışmada, öğretim üyeleri ve öğrencilerin uzaktan eğitim konusunda eksiklikler belirtmelerine rağmen, sistemin tamamen reddedilmediğini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, "Değişen eğitim sisteminde özellikle ölçme ve değerlendirme üzerinde durulması ve bu noktada çözüm yolları üretilmesi gerekiyor. Uzaktan eğitimde öğrencilerin söz konusu değerlendirme kriterleri konusunda bilgilendirilmesi bu konuda belirtilen kaygıların giderilmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte öğretim üyelerinin, dersleri görsellerle zenginleştirmeleri ve katılımı zorunlu tutması sürecin daha verimli geçmesine katkı sağlayacaktır" dedi.