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Giriş Tarihi: 10.7.2021 13:47

Şanlıurfa'da tedavi edilen kuşlar doğaya salındı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da tedavi edilen kuşlar doğaya salındı

Mardin'den Şanlıurfa'ya getirilen bitkin halde bulunan ve tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı.

Mardin'den Şanlıurfa'ya getirilen bitkin halde bulunan ve tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan yabani hayvanlar Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezinde tedavi edilmeye devam ediyor.



Son olarak Mardin'den Çeşitli sebeplerle Şanlıurfa'ya getirilip Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan yılan kartalı, kerkenez, karga ve doğan, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve sorumlu veteriner hekimlerle beraber doğaya salındı.

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Şanlıurfa'da tedavi edilen kuşlar doğaya salındı
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