Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza Haliliye İlçesine bağlı İpekyol Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde ilerlemekte olan 43 FY 363 plakalı otomobil yan yola girmek istediği sırada 27 ACT 696 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bulunan refüje çarparak durabildi. Refüje çarparak duran araçta maddi hasar meydana gelirken araçta bulunan Hanım Karadağ ve Fatma Zehra Karadağ ismi öğrenilemeyen 1 çocuk yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralıların durumu sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan 1'i yetişkin 3 çocuğun olduğu 4 yaralıyı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşanan kaza sonrası yol üzerinde güvenlik önlemi alan ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.