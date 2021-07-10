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Giriş Tarihi: 10.7.2021 21:45 Son Güncelleme: 10.7.2021 21:48

Sivas'taki sır perdesi aralandı! Arazide ölü bulunan şahsa ayı saldırmış

AA
Sivas'taki sır perdesi aralandı! Arazide ölü bulunan şahsa ayı saldırmış

Sivas'ın Divriği ilçesinde Hasan Ali Dalkıran (74), arazide ayı ininin önünde ölü bulundu. Dalkıran'ın, yapılan incelemede ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Divriği ilçe merkezinde Kayacık Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Dalkıran, araziye gezintiye çıktı. Öğlen saatlerinde yakınları, Dalkıran'ı ilçe yakınlarındaki arazide bir ayı ini önünde hareketsiz halde buldu. Durum jandarmaya haber verildi.

VÜCUDUNDA PENÇE VE DİŞ İZLERİ GÖRÜLDÜ

Olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dalkıran'ın öldüğü belirlendi. Dalkıran'ın vücudunda pençe ve diş izlerine rastlandı. Çevresinde ise ayıya ait ayak izleri tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkıran'ın cansız bedeni otopsi için Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Sivas'taki sır perdesi aralandı! Arazide ölü bulunan şahsa ayı saldırmış
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