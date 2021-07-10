Son dakika: Çorum 4.3'lük depremle sarsıldı! (Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi)

Son Dakika Haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Çorum'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 00:53 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 3.6 kilometre olduğu aktarıldı. İşte çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin tüm ayrıntılar...
ÇORUM'DA KORKUTAN DEPREM!
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 10, 2021
KORKU-SUNGURLU (CORUM) https://t.co/icuTDiC1wG
11.07.2021, 00:53:26 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 3.6 km#Kandilli
AFAD'TAN AÇIKLAMA!
Depremle ilgili AFAD'dan yapılan paylaşımda "Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 00.53'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.SON DAKİKA | İzmir Karaburun'da bir deprem daha! (Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)