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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Çorum 4.3'lük depremle sarsıldı! (Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi)
Giriş Tarihi: 11.7.2021 01:05 Son Güncelleme: 11.7.2021 01:08

Son dakika: Çorum 4.3'lük depremle sarsıldı! (Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi)

Son dakika: Çorum 4.3'lük depremle sarsıldı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son Dakika Haberi... Az önce Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilerine göre Çorum Korku Sungurlu’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 00:53 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 3.6 kilometre olduğu aktarıldı.

Son Dakika Haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Çorum'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 00:53 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 3.6 kilometre olduğu aktarıldı. İşte çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin tüm ayrıntılar...

SON DAKİKA | İzmir Karaburun'da bir deprem daha! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

ÇORUM'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi 9 Temmuz 2021 son depremler listesi!

AFAD'TAN AÇIKLAMA!

Depremle ilgili AFAD'dan yapılan paylaşımda "Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 00.53'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

SON DAKİKA | İzmir Karaburun'da bir deprem daha! (Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

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Son dakika: Çorum 4.3'lük depremle sarsıldı! (Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi)
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