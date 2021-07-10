Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir ve çevresinde hissedildi! (Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

Son Dakika Haberi... Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre Ege Denizi İzmir açıklarında açıklarında saat 17:43'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7.7 kilometre olarak kayıtlara geçti.