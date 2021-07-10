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Giriş Tarihi: 10.7.2021 17:56 Son Güncelleme: 10.7.2021 18:10

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir ve çevresinde hissedildi! (Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir ve çevresinde hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Dakika Haberi... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında saatler 17:43'i gösterdiğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının Çanakkale, İzmir ve çevre illerde hissedildiği kaydedilirken depremin şiddeti vatandaşlarla küçük çaplı tedirginliğe yol açtı. İşte İzmir depremi sonrası gelen detaylar...

Son Dakika Haberi... Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre Ege Denizi İzmir açıklarında açıklarında saat 17:43'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7.7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

EGE'DE BİR DEPREM DAHA!

Gelen son dakika haberine göre Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te AFAD verileriyle 4,3 Kandilli verileriyle ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: İzmir açıklarında Ege Denizi'nde 4.3'lük korkutan deprem! Canlı yayınla depremden ilk bilgiler...

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Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir ve çevresinde hissedildi! (Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
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