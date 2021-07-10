Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir ve çevresinde hissedildi! (Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

Son Dakika Haberi... Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre Ege Denizi İzmir açıklarında açıklarında saat 17:43'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7.7 kilometre olarak kayıtlara geçti.
EGE'DE BİR DEPREM DAHA!
Gelen son dakika haberine göre Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te AFAD verileriyle 4,3 Kandilli verileriyle ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 10, 2021
EGE DENIZI https://t.co/woxQfbo6RO
10.07.2021, 17:43:21 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 7.7 km#Kandilli
SON DAKİKA: İzmir açıklarında Ege Denizi'nde 4.3'lük korkutan deprem! Canlı yayınla depremden ilk bilgiler...