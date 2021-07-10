Son dakika: Elif Çakal'ın ölümünde şok iddia! Genç kız intihar mı etti?





"KIZLAR YOLDA TARTIŞMAYA BAŞLADI"

Şüpheli Ufuk B. ise savunmasında, "Olay günü şüpheliler S.T. ile T.Y., beni aradı. Kahvehaneye geçtim, Gürkan K. orada oturuyordu. Biz otururken, kızlar bir daha aradılar. Bizi ısrarla yanlarına çağırıyorlardı. Kızlar ile parkta buluştuk, araca bindik. Bir süre mahallede gezdik. Aralarında herhangi bir tartışma yoktu. Şüpheli Gürkan K., 'ne yapmak istersiniz' diye sordu, kızların üçü de alkol alalım dediler. İçkileri alıp Habipler mevkiinde ormanlık alana gittik. Yaşlarından haberim yoktu, kendilerini 18 yaşından büyük zannediyordum. İçkiler bitince biraz gezelim dediler. Sizi bırakalım dedik ancak gezmek istediler. Cebeci tarafında giderken kızlar yolda tartışmaya başladı. Elif Çakal, T.Y.'ye bir erkekle neden görüştüğünü sordu. Tartışmanın bu sebeple olduğunu hatırlıyorum" dedi.