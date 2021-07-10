Son Dakika | Tosuncuk'un eski eşi Sıla Soysal isyan etti! Bir zamanlar Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimdi!

"Sıla Soysal'ın adalete ve atılı suçlamalardan kurtulacağına dair inancı tam"

Müvekkili Sıla Soysal'ın yaşanan süreçte tutuklanıp, yıprandığını, yeteri kadar mağdur olduğunu belirten Hotamış, "Diğer sanıklar firari olduğu için tek muhatap Sıla bilinmiş, defalarca tehdit almış, psikolojik tedavi görmüş, uzunca bir süre evden dahi çıkamamıştır. Sadece Mehmet Aydın'ın eşi olması sebebiyle bunca şeyi yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Tüm bunları kader olarak kabullenmiş ve adalete olan inancını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Müvekkilimin adalete ve atılı suçlamalardan kurtulacağına dair inancı tam olmakla birlikte yapılacak her yalan ve yanlış haberin ağır bir süreç yaşayan müvekkilimi zor durumda bırakacağını takdirlerinize sunuyor, kalemlerinizin vicdanlarınız ölçüsünde hareket etmesini temenni ediyoruz. Son olarak, bundan sonraki süreçte müvekkil hakkında asılsız itham ve iddialarda bulunan, müvekkile ait kişisel belge ve fotoğrafları paylaşan kişi veya kişiler hakkında yasal yollara başvurulacağını ihtar ediyoruz" diye konuştu.

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