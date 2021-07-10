Sultangazi'de trafik kavgası! Kazma ile saldırdı

Tekrardan geri dönüp belediyeye doğru ilerledik. Belediyenin önündeki ışıklarda önümüzü kesip bu sefer yine iki kişi kazmalı şekilde saldırmaya başladı. Aracımın camını kırdılar, kapısına tekme attılar. Aynasını kırdılar. Sürücü ile birlikte iki kişilerdi. İlk defa trafikte kazma ile yaşanan bir kavgaya şahit oldum. O da bizim kısmetimizeymiş. Vatandaşlar araya girmese daha fazla zarar verirlerdi. Kazma ile saldırdıklarından dolayı her hangi bir şey yapmadık. Bir de yaşça bizden büyük oldukları için saygıdan dolayı bir şey yapmadık. Yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Darp raporu alarak polis merkezine gidip şahıslardan şikayetçi oldum" dedi.