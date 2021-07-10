Sürünerek de olsa duruşmaya gelecektim

İstanbul Adalet Sarayı
'ndaki duruşmaya sedye ile giden Sabiha Mutlu, "Sürünerek de olsa gelecektim, bu davanın peşindeyim. En ağır ceza alması için uğraşacağım" dedi.
Şişli
'de yaşayan Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu (27), 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu gördüğü şiddet nedeniyle 1,5 yıl önce eşine boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının velayetini geçici olarak anneye verdi ve haftada bir gün babasıyla görüşmesini kararlaştırdı. Mayıs ayında, Samet Mutlu, kızını almak için gelen Sabiha Mutlu'ya sokak ortasında, kızının gözleri önünde kurşun yağdırdı. Birçok operasyon geçiren ve vücuduna çok sayıda platin takılan Sabiha Mutlu önceki gün Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen ilk duruşmaya sedye ile geldi.
Sabiha Mutlu "Eşim dediğim insanın beni engelli, sakat bırakabileceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. Şu an dizimi bükemiyorum, tekerlekli sandalyeye bile oturamıyorum. Geceleri o kadar acı çekiyorum ki komşularım, 'O evdeki kıza biri bir şey mi yapıyor?' diye soruyormuş. Ben sedyeyle adliyeye geldim, sürünerek de olsa gelecektim, ben bu davanın peşindeyim, onun en ağır ceza alması için uğraşacağım. Gerekirse sedyeyle, gerekirse tekerlekli sandalyeyle, gerekirse babamın kucağında ne şekilde olursa olsun ben her mahkemede orada olacağım. Çünkü benden bir hayat aldı" dedi.