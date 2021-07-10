Takla atan otomobil tarlaya ters devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'de tarlaya takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.



Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.'nin kullandığı 06 GRS 21 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.



Ters devrilen otomobilin sürücüsü ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 60 yaşındaki M.G., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.