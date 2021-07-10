Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurban için hayvan alımıyla ilgilenen vatandaşlar banka kredisiyle, taksitle ve kredi kartı ile kurbanlık alınır mı sorusuna cevap arıyor. Hayvanı peşin alamayan vatandaşlar, taksitli kurbanlık seçeneklerini araştırırken taksitle kurban kesilir mi diye araştırarak bu durumun dindeki yerini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kredi kartıyla ve taksitle kurban kesmek caiz mi gibi soruları yanıtlayarak vatandaşların soru işaretlerini giderdi.
TAKSİTLE KURBAN KESİLİR Mİ?
Kurban ibadeti, kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Vadeli yani taksitli satış dinimizde caiz kabul edilir. Taksitlendirme yoluyla satın alınan bir mal alıcının mülkiyetine geçmiş sayılır. Bu nedenle taksitlendirme yoluyla alına bir hayvanın kurban edilmesinde dinen bir sakınca yoktur.
KREDİ PARASIYLA KURBAN ALINIR MI?
Dinimizde maddi gücü yerinde olan herkes kurban kesmekle mükelleftir. Günümüz şartlarında kredi kartıyla ve taksitli olarak kurbanlık hayvan alım imkânları mevcuttur. Kurban kesmek isteyen fakat maddi durumu peşin almaya yetmeyen vatandaşlar bu imkânlardan faydalanabilir. Kurban bedelinin peşin ya da taksitle verilmesi ibadetin geçerliliğini değiştirmemektedir.
KREDİ KARTIYLA KURBAN KESMEK CAİZ Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, kredi kartıyla, taksitle ve krediyle hayvan kesiminde bir sakınca yoktur. Ancak kredi kartı borcunu tarihinde ödemeyip geciktirmek ve buna bağlı olarak faizli işleme düşmek uygun görülmez. Zira dinimizce faiz haram kılınmıştır ve ibadete böyle bir haramı karıştırmak günah olacaktır.
BANKA KREDİSİYLE KURBAN KESİLİR Mİ?
Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû', 4). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.