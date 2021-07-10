Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurban için hayvan alımıyla ilgilenen vatandaşlar banka kredisiyle, taksitle ve kredi kartı ile kurbanlık alınır mı sorusuna cevap arıyor. Hayvanı peşin alamayan vatandaşlar, taksitli kurbanlık seçeneklerini araştırırken taksitle kurban kesilir mi diye araştırarak bu durumun dindeki yerini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kredi kartıyla ve taksitle kurban kesmek caiz mi gibi soruları yanıtlayarak vatandaşların soru işaretlerini giderdi.

TAKSİTLE KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban ibadeti, kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Vadeli yani taksitli satış dinimizde caiz kabul edilir. Taksitlendirme yoluyla satın alınan bir mal alıcının mülkiyetine geçmiş sayılır. Bu nedenle taksitlendirme yoluyla alına bir hayvanın kurban edilmesinde dinen bir sakınca yoktur.