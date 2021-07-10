Tarihi Koza Han ve Kapalı Çarşı'da yangın

Tarihi 500 yıl öncesine dayanan Koza Han'ın taç kapısına bitişik bulunan bir büfede elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 iş yerine daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. İş yerlerinden çıkan yoğun duman tüm çarşıyı etkisi altına aldı. Bu sırada yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek isteyen 3 esnaf yoğun duman nedeniyle zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamil Tekin isimli esnafın nefes alamadığını belirleyerek ambulansla hemen hastaneye sevk etti. Dumandan etkilenen iki esnaf daha hastanede tedavi altına alındı. Tarihi çarşıdan yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Aynı çarşıda 1955 yılında bir atölyede çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 300 dükkan küle dönmüştü.