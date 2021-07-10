TÜGVA Siverek’te yaz okulu etkinliği başlattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı Siverek Temsilciliği (TÜGVA) Ortaokul koordinatörlüğünce 6 okulda başlatılan yaz okulu etkinliği start aldı.



6 okulda bin 300 öğrencinin katılımıyla başlatılan yaz okulu etkinliğinde öğrencilere Siyer, İlmihal, Kuran Kursu, Matematik, Türkçe, dersleri verilirken Spor, Sosyal ve Kültürel aktivitelerin yani sıra gezi ile piknik etkinlikleri düzenlenecek.





Okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve tatillerini güzel ortamlarda geçirmeyi sağlamak amacıyla Türkiye Gençlik Vakfı Siverek Temsilciliği olarak yaz okulu etkinliği başlattıklarını belirten Ortaokul Koordinatörü Yaşar Ködür şunları kaydetti. ''Türkiye Gençlik Vakfı olarak geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimize sahip çıkmak adına her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, normalleşme sürecinin ardından okulların tatil olmasıyla birlikte 6 okulda başlattığımız Yaz Okulu etkinliklerine bin 300 öğrencimize verdiğimiz çeşitli dersler ve spor, sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklarımıza hem öğrenerek hem de eğlendirerek güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki öğretmenlerle birlikte okullarımızda eğitim ve öğretim anlamında Siyer, İlmihal, Kuran Kursu, Matematik, Türkçe, dersleri çocuklarımıza telefi eğitimi de verilmektedir. Yaz okulu etkinliğimiz yaklaşık 6 hafta boyunca devem edecektir'' diye konuştu.



Yaz okulu etkinliğine katılan 6. sınıf öğrencisi Damla Yağmur Kılçık ise; ''TÜGVA Siverek'te böyle bir yaz okulu açtığını duyduğumda bende kayıt yaptırdım, okullarımız da kapalı olduğu için buradaki derslere, spor ve sosyal etkinliklere katılarak güzel bir vakit geçiriyorum. Öğretmenlerimiz bize önem göstererek hem ders anlamında hem de güzel vakit geçirmemizi sağlıyorlar, emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

Yaz okulu etkinliklerine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler TÜGVA Şehit Polis Serdar Toprak Gençlik merkezine başvuru yapabilecekleri belirtildi.