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Giriş Tarihi: 11.7.2021 00:39

Ümraniye’de otomobil ağaçlık alana uçtu, 1 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ümraniye’de otomobil ağaçlık alana uçtu, 1 yaralı

Ümraniye Şile Otoyolu Nevzat Demir Spor Tesisleri karşısında, makas atarak ilerleyen bir otomobilin çarptığı, otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Makas atan otomobil ise su kanalına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Ümraniye Şile Otoyolu Nevzat Demir Spor Tesisleri karşısı Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak Çekmeköy istikametine gitmekte olan Safa Kaçmaz'ın kullandığı otomobil, aynı istikamette giden Biradem Ekiz'in kullandığı otomobile çarptı.


1 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 BF 7269 plakalı otomobil yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçarken, Safa Kaçmaz'ın kullandığı otomobil ise yol kenarındaki kanala devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Biradem Ekiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Safa Kaçmaz ile yanında bulunan arkadaşları Ozan Gezer ve Samet Taşkın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü. Safa Kaçmaz ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Ümraniye’de otomobil ağaçlık alana uçtu, 1 yaralı
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