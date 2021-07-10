Ümraniye’de otomobil ağaçlık alana uçtu, 1 yaralı





1 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 BF 7269 plakalı otomobil yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçarken, Safa Kaçmaz'ın kullandığı otomobil ise yol kenarındaki kanala devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Biradem Ekiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Safa Kaçmaz ile yanında bulunan arkadaşları Ozan Gezer ve Samet Taşkın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.