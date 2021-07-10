Ümraniye’de otomobil ağaçlık alana uçtu, 1 yaralı

1 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 BF 7269 plakalı otomobil yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçarken, Safa Kaçmaz'ın kullandığı otomobil ise yol kenarındaki kanala devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Biradem Ekiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Safa Kaçmaz ile yanında bulunan arkadaşları Ozan Gezer ve Samet Taşkın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü. Safa Kaçmaz ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.