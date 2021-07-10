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Giriş Tarihi: 10.7.2021 21:47

Üsküdar'da hastanede yangın paniği

DHA
Üsküdar'da hastanede yangın paniği

Üsküdar'da özel bir hastanenin bodrum katındaki klimadan dumanlar çıkması, hastane içerisinde paniğe neden oldu

Olay saat 20:00 sıralarında Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanenin bodrum katında bulunan radyoloji bölümündeki klimadan dumanlar çıkması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın hastane çalışanları tarafından söndürülürken paniğe neden oldu. İtfaiye araçlarının hastane önünde durması sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Klimadan çıkan duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Üsküdar'da hastanede yangın paniği
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