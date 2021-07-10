Vali'den düğün magandalarına sert tepki: Yaptıkları ezikliktir

Düğünlerde havaya ateş açılmasını eziklik olarak nitelendiren Vali Gül, silahla ateş açanlara adli cezaların yanı sıra 48.750 lira da idari para cezası verildiğini açıkladı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir sokak düğünde gelinin araca bindirildiği sırada gelinin babası tarafından havaya ateş açılmasıyla mermilerden biri evlerinin penceresinden düğünü seyreden 12 yaşındaki Zeynep Durmaz'a isabet etmiş küçük çocuk ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili olarak gelinin babası Tuncay K. gözaltına alınırken Gaziantep Valisi Davut Gül de olaya tepki gösterdi.