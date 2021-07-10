Zanlıyı saçındaki beyaz ele verdi

Adana'da emekli maaşını çeken adamın pantolonun cebinden yankesicilik yöntemi ile 200 lirayı çalan zanlı saçındaki beyaz ele verdi. Hırsızlık anlarının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayda suçlamayı kabul etmeyen şüpheli tutuklandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU



Olay, 7 Mayıs merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bankamatikten maaşını çeken Ali Meclis, evine dönerken arkasından yaklaşan iki kişi tarafından durduruldu. Şüpheli kişilerden biri Ali Meclis'in pantolonunun cebinden yankesicilik yöntemiyle 200 lira çaldı. Cebini kontrol eden adam soyulduğunu fark edince polise giderek şikayetçi oldu.

SAÇINDAKİ BEYAZ ELE VERDİ



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, asıl şüphelinin saçının üst kısmının beyaz olduğunu tespit etti. Şüpheli profillerini araştıran polis, yankesicinin benzer suçlardan kaydı bulunan Vedat K. olduğunu tespit etti.

SUÇU KABUL ETMEDİ



Polis, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde saklanan Vedat K.'yi, yakaladı. Emniyete götürülen zanlı, ifadesinde suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen Vedat K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya karışan diğer şüphelinin yakalama çalışması devam ediyor.