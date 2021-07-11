15 Temmuz şehidi Yunus'un babası SABAH'a konuştu! Çocukluk arkadaşlarıyla şehit düştü

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında 24 yaşındaki polis memuru Yunus Uğur, helikopter pilotluğu eğitimi almak için geldiği Ankara Gölbaşı'nda Polis Havacılık Dairesi'ne yapılan hava saldırısında şehit düştü. Çocukluktan görev yerine kadar 24 yıl boyunca kader birliği yaptığı hemşehrisi olan Adanalı Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerle birlikte şahadete yürüyen Yunus Uğur, şehit olmadan 2 ay önce nişanlanmıştı.
ÜÇÜ BİRLİKTE ŞEHİT OLDU
Adana'da yaşayan şehit babası, Ramazan bayramında oğlunun kendilerini ziyaret ettiğini belirterek; "Bayramda şehit haberi görünce oğlum Yunus bana dönüp, 'Baba Allah bana da şehitlik nasip eder mi?' dedi. Ben de 'oğlum nereden çıktı şimdi bu' diyerek konuyu geçiştirdim. Bayramlaşmak için komşumuz olan Ali Oruç ağabeylere gittiğimizde Yunus'un çocukluk arkadaşı ve meslektaşı olan ikiz çocukları Ahmet ve Mehmet'te aynı cümleyi kullandı. Demek ki rabbim hepsinin dileğini kabul etmiş ki, üçü de birlikte şehit oldu" dedi.
"BU ACI NASIL UNUTULUR"
Darbe günü oğlu Yunus Uğur'a bir türlü ulaşamadıklarını belirten şehit babası Ramazan Uğur; "16 Temmuz'da kayınbiraderimin kızının düğünü vardı. Evde misafirlerimiz vardı. O gün Yunus'umun şehadet haberini öğrendik, dünyamız başımıza yıkıldı. 251 vatandaşımız 15 Temmuz'da şehit oldu. Bombaladığı kişi kim, kendileriyle aynı görevi yapan meslektaşları. Sen kendi vatandaşını vuruyorsun olacak şey mi bu. O bombayı teröriste karşı bile kullanmadan özel harekata atmışsın. Sen nasıl bir insansın. Bunun adı hainlikten başka ne olabilir. Özel harekattaki oğlumun arkadaşıyla konuştum, 'Ramazan amca bir hafta boyunca etleri duvarlarda ve ağaçların üzerinden topladık' dedi. Bu acı nasıl unutulur. Bunu yapanları unutursak kanımız kurusun Bu dünyada belki olmaz ama inşallah diğer dünyada rabbim hakkımızı bırakmaz onlara" diye konuştu.
"SÖZ KONUSU VATAN İSE GERİSİ TEFERRUATTIR"
Şehit babası Ramazan Uğur, "Allah milletimizden razı olsun. Böyle kritik bir zamanda hepsi birlik oldu. Cumhurbaşkanımız önemli rol oynadı. Ondan Allah razı olsun. Arkamızda durdu biz şehit ailelerine sahip çıktı. Vatan söz konusu olunca gerisi teferruattır. Biz her zaman hazırız, her zaman askeriz. Vatanım olmadıktan sonra ben yaşamışım yaşamamışım ne anlamı var. Muhalefetimizin de şehit ailelerine karşı duyarlı olması lazım. 15 temmuz'un üzerinden 5 yıl geçti ama muhalefettekiler bir gün bile olsun evime gelip kapımı çalmadılar. Bizim kapımız herkese açık" dedi.
15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay önce nişanlanan Yunus Uğur'un şahadetinin ardından kepini giyen nişanlısı "Sen toprak oldun Yunus'um, geriye yüzüğümüz kaldı" diyerek gözyaşı dökmüştü. Yunus Uğur, baba ocağı olan Adana'nın Sarıçam İlçesi'ndeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.