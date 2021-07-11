15 Temmuz şehidi Yunus'un babası SABAH'a konuştu! Çocukluk arkadaşlarıyla şehit düştü

"BU ACI NASIL UNUTULUR"

Darbe günü oğlu Yunus Uğur'a bir türlü ulaşamadıklarını belirten şehit babası Ramazan Uğur; "16 Temmuz'da kayınbiraderimin kızının düğünü vardı. Evde misafirlerimiz vardı. O gün Yunus'umun şehadet haberini öğrendik, dünyamız başımıza yıkıldı. 251 vatandaşımız 15 Temmuz'da şehit oldu. Bombaladığı kişi kim, kendileriyle aynı görevi yapan meslektaşları. Sen kendi vatandaşını vuruyorsun olacak şey mi bu. O bombayı teröriste karşı bile kullanmadan özel harekata atmışsın. Sen nasıl bir insansın. Bunun adı hainlikten başka ne olabilir. Özel harekattaki oğlumun arkadaşıyla konuştum, 'Ramazan amca bir hafta boyunca etleri duvarlarda ve ağaçların üzerinden topladık' dedi. Bu acı nasıl unutulur. Bunu yapanları unutursak kanımız kurusun Bu dünyada belki olmaz ama inşallah diğer dünyada rabbim hakkımızı bırakmaz onlara" diye konuştu.