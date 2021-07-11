18 yaş altı aşı olacak mı? 18 yaş altı çocuklar ne zaman aşı olacak? Aşı kaç yaşa düştü, hangi yaş grubuna aşı yapılıyor?

Avrupa'daki pek çok ülkede 12 yaş üzeri çocuklar, bazı ülkelerde ise sadece kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstü çocuklar aşılanıyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de çocuklar için aşı uygulaması gündeme geldi. Bunun üzerine, 18 yaş altı aşı olacak mı, 18 yaş altı çocuklar ne zaman aşı olacak soruları araştırma konusu oldu. Çocukların aşılanması hakkında araştırma yapan ebeveynler, aşı kaç yaşa düştü, hangi yaş grubuna ve kimlere aşı yapılıyor sorusuna da yanıt arıyor.

18 YAŞ ALTI AŞI OLACAK MI?

Pek çok Avrupa ülkesinde 12 yaş ve üzeri çocukların aşılanması üzerine, ülkemizde de 18 yaş altı çocuklar için aşı uygulaması gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 yaş altı çocukların, kronik hastalığı olanlar öncelikli olarak aşılanması üzerine çalışıldığını duyurmuştu.