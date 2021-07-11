Dokuz aylık hamile gibiydi: Gerçeği öğrenince şoka girdi!

Bulgaristan'da yaşayan 30 yaşındaki Emel Sunay Ahmed, hastalığın tespitinden önce karnının 5 aylık hamile bir kadının karnı gibi şişmiş olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle okulum online eğitime geçmişti. Hep evdeydim. Normalde kilolu biri değilim, hatta çok zayıfım. Ama bu süreçte iştahım arttı ve karnım şişti. Karnımda bir karpuz varmışçasına bir görüntü oluştu. Çevremdekiler, kilo aldığımı, kilonun bana yakıştığını söylüyordu. Ben de kilo aldığımı görünce, insanların olumlu tepkileriyle de mutlu olmuştum. Ancak birkaç ay sonra çok sık idrara da çıkmaya başladım. Böyle olunca doktora başvurdum ve rahmimde birçok miyom olduğu söylendi" dedi.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORDU

Ahmed, hiç istememesine rağmen Bulgaristan'da gittiği hastanelerde rahmimin tamamen alınması gerektiği yanıtlarıyla karşılaştığını söylerken, "Hiç evlenmedim ve ileride anne olmak istiyorum. Rahmimin alınacağını duyunca çok üzüldüm ve çok endişelendim. Hatta yumurtalıklarımın da alınabileceği yanıtlarını aldığım yerler de oldu. Neticede saçınız kesilse uzayabilir ama bu öyle bir durum değil. Rahim ve yumurtalık alındığında bunun geri dönüşü yok. Çocuğunuz olmuyor. Bir süre rahim korunarak miyom ameliyatı yapan merkezleri araştırdım ve bir tanıdık tavsiyesiyle Doç. Dr. Gökhan Boyraz'a ulaştım. Yine de Türkiye'ye hep bir endişeyle ve umutsuzlukla geldim. Ya ameliyat olamazsam, ya rahmim alınırsa, ya çocuk sahibi olamazsam düşünceleri aklımdaydı. Ancak Doç. Dr. Gökhan Boyraz ile görüştüğümde güvendim ve ameliyatımı oldum. Kendisi beni sağlığıma kavuşturdu. Normal kiloma geri döndüm. İleride çocuk sahibi olabileceğim. İyi ki Türkiye'ye gelmişim, iyi ki Doç. Dr. Gökhan Boyraz ile yollarımız kesişmiş. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

82 TÜMÖR DE TEMİZLENDİ

Miyomların, rahim duvarını oluşturan düz kaslarda gelişen iyi huylu tümörler olduğunu söyleyen Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz, "Özellikle büyük boyutlara gelen bu miyomlar kanamaya bağlı olarak rahimi riske atabilmekte ve bu nedenle genç hastalarımızın anne olma hayallerini ellerinden alabilmektedir. Miyom cerrahisinde raimi riske atan en önemli risk faktörleri miyomların boyutu, sayısı ve büyük damarlar ile ilişkisi yani yerleşim yeridir. Tüm bu risk faktörleri ameliyat öncesi iyi bir muayene ve değerlendirme ile saptanabilmekte ve ameliyat hazırlıkları buna göre yapılmaktadır. Özet olarak, miyom ameliyatlarında rahimin korunmasında cerrahi tecrübe çok önemlidir. Ameliyatı yapan cerrahın, miyom ameliyatları konusunda deneyimi hastalarımızın rahimlerinin korunmasında yani gelecekte anne olma hayallerinin devamında anahtar rol oynamaktadır. Rahiminin korunması imkansız denilen çok sayıda hastamızda rahim koruyucu miyom ameliyatını başarı ile gerçekleştirdik. Bu hastamızda da toplam 82 adet miyom, rahim korunarak çıkartıldı. Gelecekte gebelik sırasında görüşmek için hastamız ile sözleştik" şeklinde konuştu.