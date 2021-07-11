Adana'da koca şiddeti: İmdadına KADES yetişti!



KADES'İ ÇEVRESİNE ANLATIYOR



Uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından eve dönen eşinin, kendisini dövmeye devam ettiğini kaydeden Pınar Şahin, "Bu kez telefonuma indirdiğim KADES butonuna bastım. Çok geçmeden polisler geldi ve eşimi gözaltına aldılar. Bir 15 günlük uzaklaştırma kararı daha çıkartıldı. Bu sürenin bitmesine yakın beni arayıp, şikayetimi geri almamı ve son bir şans istediğini söyledi. Gitmedim" dedi. KADES'i çevresindekilere anlattığını ve kendisine çok yardımcı olduğunu kaydeden Pınar Şahin, kadına yönelik şiddetin bitmesini istediğini ifade etti.