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Giriş Tarihi: 11.7.2021 12:29 Son Güncelleme: 11.7.2021 12:39

Adana'dan kahreden haber: İkizleri ölüm ayırdı...

DHA
Adana'dan kahreden haber: İkizleri ölüm ayırdı...

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi... Serinlemek için gölete giren ikizlerden 12 yaşındaki Emine Buğlem Cankurt boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan ailesiyle tatil için akrabalarının yaşadığı Tufanbeyli ilçesinin Kürebeli Yaylasına giden Emine Buğlem Cankurt ortadan kayboldu. Çevrede arama yapan yakınları Emine Buğlem'in kıyafetlerini Kürebeli göleti kıyısında buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Yapılan arama sonucu Emine Buğlem'in cansız bedeni bulundu.


Belinay Sayme adında ikizi bulunan Emine Buğlem'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adana'daki Buruk Mezarlığında toprağa verildi.

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Adana'dan kahreden haber: İkizleri ölüm ayırdı...
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