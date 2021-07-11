Ağabeyinin kimliğiyle ikinci kez evlendi

Giriş Tarihi: 11.7.2021

Eşiyle boşanma aşamasında olan İbrahim Dönmez, âşık olduğu Tuğba A. ile evlenmek için ağabeyinin kimliğini çalıp kendi fotoğrafını yapıştırarak ikinci kez evlendi. Evli ve bir çocuk babası olduğunu gören ağabey şoke oldu