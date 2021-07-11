Ağrı Dağı eteğinde 65 kiloluk gök taşı buldu

Iğdır'da yaşayan Turgut Oğuz, kızının 2018 yılında Ağrı Dağı'nın fotoğrafını çektiği esnadan gökten düşen bir cismin fotoğrafta olduğunu fark edince göktaşı olduğunu düşündü.

Fotoğrafın çekildiği ertesi günü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak köyünün Ağrı Dağı eteklerindeki kırsal bölgeye giden Oğuz, burada gökten düşen cismi aramaya başladı. Düz arazide, kumsal toprak yapısına sahip olan yerde arama yapan Oğuz, arazide 65 kiloluk siyah bir taş buldu. Noter aracılığıyla kendisinin bulduğuna dair tasdiklediği taşı, kapsamlı bir analiz testinin yaptırılması durumunda bilim dünyasına kazandırılmasını istiyor.

Turgut Oğuz, 2018 yılında eşim ve kızım Diyadin Kaplıcalarından dönerken Doğubayazıt'ta Ağrı Dağı'nın fotoğrafını çekerken tesadüfen göktaşının düşme anlarını da çekmiş olduğunu belirtti. Kızının cep telefonundaki fotoğrafları bakarken çektiği bir karede Ağrı Dağı üzerinden bir cismin düştüğü fark ettiğini anlatan Oğuz, şunları söyledi:

"Bunun göktaşı olduğunu düşündüm ve geç olduğu için bir sonraki günü bekledim. Ertesi gün fotoğrafın çekildiği yere gittim. Fotoğrafı inceledim ve Kurtköy yol ayrımı olan dağın eteğinde kırsal bir bölgede olacağını düşündüm ve yolun yaklaşık yüz metre ilerisinde siyah bir cisim gördüm. Önce poşet sandım, fakat yanına gittiğimde baktım taş, zaten düştüğü yerde belliydi. Düşerken 200 metrelik bir kanal açmıştı. Teyzemin oğluyla zor yerden kaldırdık arabaya attık, biz bunu tarttığımda 65 kilo olduğunu anladık."