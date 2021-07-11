Aizanoi Antik Kenti’nde dönüşüm başladı

"BEKLENTİMİZ BÜYÜK"

Aizanoi Antik Kenti'nin bir an önce sunuma ve ziyaretçilerin deneyimine hazırlanması gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, "Fizibilite sürecinde hem zaman hem nitelik olarak beklentilerimiz çok yüksek. Aizanoi; Penkalas Çayı, antik tiyatro-stadyum kompleksi hızlı bir şekilde sunuma hazırlanmalı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için tüm paydaşlarımızın ellerinden gelen katkıyı sunacağına inanıyorum" dedi.

"KÜLTÜR TURLARINDA GÜZERGAH OLABİLİRİZ"

Kütahya'nın master turizm planıyla kültür turlarında önemli bir adres olabileceğine dikkat çeken Vali Çelik, "Çok güzel kültürel ve tarihi mirasımız var. Aizanoi, bunun bir parçası. Murat Dağı'ndan Yoncalı'ya, Ilıca'dan Kütahya merkeze, Dumlupınar'dan Domaniç'e, Altıntaş'a kadar bütünsel bir bakış açısıyla çalıştığımızda Aizanoi'nin turların içinde olacağı mekâna dönüşeceğine inancım var" ifadelerini kullandı.

Çevrim içi yapılan toplantıya; Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Çağlayan, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, Zafer Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Erce Şengül, Kütahya Müze Müdür Vekili Seher Duğan, STK temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.