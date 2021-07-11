İstanbul'da sivrisinek skandalı: İBB hem ilaçlama yapmadı hem de...

İstanbul'un Avcılar ve Sarıyer ilçelerinde geniş ve derin yaralara sebep olan sivrisinek ısırığı sonrasında uçan tehlike her geçen gün yayılarak devam ediyor. Sinek ve haşerelerle mücadelede sorumluluğu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ise kış sonu ilkbahar başlangıcında yapılması gereken larvasit çalışmalarını yapmadı. Çevre yatırımlarının durdurulması sonrasında İstanbul'un su kaynaklarının pislenmesi de sivrisineklere yaradı. İstanbul'da sivrisinek skandalı baş gösterdi.
İstanbul'da sivrisinekler neden çoğaldı? İlaçlama çalışması zamanında yapılmadı mı? | Video
İBB'DEN UYARI YAPILDI
Zamanında ilaçlama yapmayan İBB ise sivrisineklere karşı SMS yoluyla vatandaşları uyardı. Gönderilen mesajda, "Değerli İstanbullular, belediyemiz, göl, dere gibi büyük alanlarda sivrisinekle mücadele etmektedir. Bidon, havuzlar ve saksı altlığı gibi su birikebilen alanlar sivrisinekler için iyi bir üreme kaynağıdır. Bir bardak suda çevreyi rahatsız edecek kadar sivrisinek üreyebilmektedir. Sivrisineklerle hep birlikte mücadele edelim" denildi. Mesajın sonunda bir de bir animasyon filmi linki paylaşıldı.
Sivrisineklerin üreme alanlarının gösterildiği animasyon filminde "Sivrisineklerin üreme alanlarının yüzde 80'i insan eliyle oluşur" gibi bilgilere yer verildi.
İLAÇLAMA YAPMAYIP SMS ATMASI TEPKİ ÇEKTİ
İBB yönetiminin kış sonu ilkbahar başlangıcında yapması haşere ve sivrisineklerin üremesine yönelik göl, gölet, şu birikintileri, dere ve yeşil alanlarda yapması gereken larvasit ilaçlama çalışmalarını yapmaması sonucunda İstanbul'da 25 yıl aradan sonra ortaya çıkan sivrisinek sorununa sadece SMS atarak vatandaşları uyarması tepki çekti.
AK PARTİ GRUBU OCAK AYINDA UYARDI
İBB yönetiminin 2020 yılında pandemiyi bahane ederek uygulamadığı larvasit ilaçları sonrasında yaşanan sivrisinek istilası ve sorunlarının 2021 yılında tekrarlanmaması için İBB Meclisi AK Parti Grubu tarafından Ocak 2021'de uyarıldığı ortaya çıktı. Ocak Meclisinde söz alan İBB Meclis üyesi Ömer Çetinkaya, "İBB sağlık Daire Başkanlığı olarak özellikle sivrisinek mücadelesi 4 mevsim aralıksız yapılması gereken en önemli sorumluluk iken İstanbul'da genelinde ne için biyolojik mücadele olan larvasit mücadelesine başlamadınız? Üstelik sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken hala neyi bekliyorsunuz? Saha önlemleri ve kontrol çalışmalarının yapılması üreme odaklarının tespiti, mücavir alanlarda su birikintileri, göletler, yapay göletler, süs havuzları, çöp toplama merkezleri, sulama alanları, dereler, sanayi birikintileri, fosseptikler, ormanlık ve yabani alan çalışmalarıyla ilgili bu mevsimde neler yaptınız? Son zamanlarda İstanbul'da görülmeye başlayan ve birçok hastalıklara sebep olan Asya Kaplan Sivrisineği mücadele kapsamında eyleme geçmeyi düşünüyor musunuz yoksa bu vektör sebebiyle İstanbul'a has bir salgınla dünyaya rezil olmayı mı düşünüyorsunuz?" eleştirisinde bulundu.
GÖKSU: PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBA'DAN BELLİDİR
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu; Ocak ayında İBB yönetimini larvasit ilaçlama konusunda uyardıklarını belirterek, "sivrisinek larvalarıyla mücadelenin başlaması için Ocak ayında CHP'li İBB yönetimini uyarmıştık. İBB tarafından atılan SMS'ten ve İstanbulluların isyanından görüyoruz ki uyarılarımız hiç dikkate alınmamış" dedi.
KÖKÇE: AT BİR SMS KURTUL
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe ise "CHP'nin İstanbulluların sorunlarını çözme yöntemi olarak SMS. Trafik mi artıyor? At bir SMS kurtul. Nasılsa beton döktüğün metroların hesabını soran yok. Sivrisinek mi arttı, gönder bir SMS çekil kenara, ne güzel dünya" diyerek İBB yönetimini eleştirdi.
İL BAŞKANLIĞI: BİR AÇIKLAMANIZ VAR MI?
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da sivrisinek sorununa karşı daha önce yapılan çalışmalardan örnekler verdi. İl Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:
*CHP'li İBB'nin belediyecilik anlayışı; hastanenin yolunu Bakanlık yapsın, müsilajı Bakanlık temizlesin, sivrisineklerle vatandaş mücadele etsin! İstanbul'un dört bir yanını saran, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek istilasına ilişkin İstanbullular adına İBB'ye soruyoruz.
*AK Parti Grubu olarak İBB Meclisi'nde sivrisinek istilasına karşı vektörle mücadelenin önemine dikkat çekmemize rağmen bu konudaki çalışmalar neden göz ardı edildi? Ocak ayı Meclis oturumunda yaptığımız tüm uyarılara rağmen müdahalede neden geç kalındı?
*Sivrisineklerin yayılımını engellemek için en verimli yöntem larva sürecinde yapılan ilaçlamadır. Özellikle son günlerde sivrisinek sayısının bir anda artması, larva sürecinde ilaçlamanın yetersiz kaldığının ispatıdır. Bu ihmalin sorumlusu kimdir?
*Vektörle mücadelede kalifiyeli personellerin işten çıkarıldığı, ekip ve personel sayısının önceki yıllara göre azaldığı, ilaçlamanın yetersiz olduğu ifade edilmektedir? Vatandaşların pencere dahi açamaz hale gelmesine sebep olan bu mağduriyete dair bir açıklamanız var mı?
*İlçe belediyeleriyle koordine çalışma süreci neden işlevsiz bırakıldı? Halihazırda vatandaşlardan gelen ilaçlama talepleri neden göz ardı edildi?
Mağduriyetin giderilmesi için daha fazla ilaçlama yapmak durumunda kalan ilçe belediyelerinin yükü artarken İBB ne iş yapmaktadır?
*Ölümcül hastalık taşıma ve bulaştırma riski bulunan sivrisineklerle mücadelede İBB'nin acil önlem planı nedir? Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bu duruma karşı ihmallerinizi nasıl telafi edeceksiniz? Mazeretleriniz değil, çözümleriniz nedir?
KABAKTEPE: İŞİNİZİ CİDDİYE ALIN
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de; "Bir tweetle müsilajı temizleyen CHP'li İBB, bir kısa mesajla da sivrisinekleri temizlemeyi hedefliyor! Sivrisineklerle mücadelede neden geç kaldınız? İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın. Bu bir hıfzıssıhha meselesidir" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.