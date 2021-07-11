İstanbul'da sivrisinek skandalı: İBB hem ilaçlama yapmadı hem de...

KÖKÇE: AT BİR SMS KURTUL

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe ise "CHP'nin İstanbulluların sorunlarını çözme yöntemi olarak SMS. Trafik mi artıyor? At bir SMS kurtul. Nasılsa beton döktüğün metroların hesabını soran yok. Sivrisinek mi arttı, gönder bir SMS çekil kenara, ne güzel dünya" diyerek İBB yönetimini eleştirdi.

İL BAŞKANLIĞI: BİR AÇIKLAMANIZ VAR MI?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da sivrisinek sorununa karşı daha önce yapılan çalışmalardan örnekler verdi. İl Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

*CHP'li İBB'nin belediyecilik anlayışı; hastanenin yolunu Bakanlık yapsın, müsilajı Bakanlık temizlesin, sivrisineklerle vatandaş mücadele etsin! İstanbul'un dört bir yanını saran, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek istilasına ilişkin İstanbullular adına İBB'ye soruyoruz.

*AK Parti Grubu olarak İBB Meclisi'nde sivrisinek istilasına karşı vektörle mücadelenin önemine dikkat çekmemize rağmen bu konudaki çalışmalar neden göz ardı edildi? Ocak ayı Meclis oturumunda yaptığımız tüm uyarılara rağmen müdahalede neden geç kalındı?

*Sivrisineklerin yayılımını engellemek için en verimli yöntem larva sürecinde yapılan ilaçlamadır. Özellikle son günlerde sivrisinek sayısının bir anda artması, larva sürecinde ilaçlamanın yetersiz kaldığının ispatıdır. Bu ihmalin sorumlusu kimdir?

*Vektörle mücadelede kalifiyeli personellerin işten çıkarıldığı, ekip ve personel sayısının önceki yıllara göre azaldığı, ilaçlamanın yetersiz olduğu ifade edilmektedir? Vatandaşların pencere dahi açamaz hale gelmesine sebep olan bu mağduriyete dair bir açıklamanız var mı?

*İlçe belediyeleriyle koordine çalışma süreci neden işlevsiz bırakıldı? Halihazırda vatandaşlardan gelen ilaçlama talepleri neden göz ardı edildi?

Mağduriyetin giderilmesi için daha fazla ilaçlama yapmak durumunda kalan ilçe belediyelerinin yükü artarken İBB ne iş yapmaktadır?

*Ölümcül hastalık taşıma ve bulaştırma riski bulunan sivrisineklerle mücadelede İBB'nin acil önlem planı nedir? Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bu duruma karşı ihmallerinizi nasıl telafi edeceksiniz? Mazeretleriniz değil, çözümleriniz nedir?

KABAKTEPE: İŞİNİZİ CİDDİYE ALIN

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de; "Bir tweetle müsilajı temizleyen CHP'li İBB, bir kısa mesajla da sivrisinekleri temizlemeyi hedefliyor! Sivrisineklerle mücadelede neden geç kaldınız? İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın. Bu bir hıfzıssıhha meselesidir" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.