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Giriş Tarihi: 11.7.2021

Bağdat Caddesi’ndeki kazada yaralanan kadın öldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Bağdat Caddesi’ndeki kazada yaralanan kadın öldü
Kadıköy'de trafik kazalarıyla sıkça gündeme gelen Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 68 yaşındaki Güler Baykal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen perşembe günü saat 18.30 sıralarında Suadiye'de meydana gelen kazada, aşırı hız yaptığı öne sürülen Bülent Kaya, yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Baykal'a çarptı. Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet, bank ve ağaca çarparak durabildi. Feci kazada ağır yaralanan Baykal, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü Bülent Kaya, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyle serbest bırakılmıştı.
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Bağdat Caddesi’ndeki kazada yaralanan kadın öldü
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