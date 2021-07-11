Bağdat Caddesi’ndeki kazada yaralanan kadın öldü

Kadıköy
'de trafik kazalarıyla sıkça gündeme gelen Bağdat Caddesi
'nde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 68 yaşındaki Güler Baykal
, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen perşembe günü saat 18.30 sıralarında Suadiye
'de meydana gelen kazada, aşırı hız yaptığı öne sürülen Bülent Kaya
, yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Baykal'a çarptı. Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet, bank ve ağaca çarparak durabildi. Feci kazada ağır yaralanan Baykal, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü Bülent Kaya, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyle serbest bırakılmıştı.