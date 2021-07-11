Boğulmak üzere olan genci SABAH muhabiri kurtardı

Osmaniye doğumlu olan Hüseyin Ekiz tatil yapmak için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşları ile denize girmek istedi.

Gümbet'te bulunan belediye plajında denize girdikleri sırada denizde dalgaya kapılan Hüseyın Ekiz, "İmdat boğuluyorum" diye bağırmaya başladı. Dört kişilik arkadaş gurubu öncesinde Hüseyin'in şaka yaptığını düşündüler. Ancak Hüseyin'in imdat çığlığı devam edince panik yaşadılar. Cankurtaran görevlisi bulunmayan plajda oradan geçmekte olan SABAH Gazetesi muhabiri Erdem Esen yardıma koştu.

Denize atlayan Esen, genci sağ olarak kıyıya getirmeyi başardı. Yine tatilciler arasında bulunan özel bir üniversite hastanesinde görevli hemşire Belis Özdemir de Ekiz'e ilk müdahalesini yaptı. Kendine gelen genç tatilci, muhabirimiz Esen'e ve hemşire Özdemir'e yardımları için teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.