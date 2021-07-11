Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bu kez doktorlar kapıştı: Suruç'taki kavga kameralara böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 11.7.2021 14:01 Son Güncelleme: 11.7.2021 14:28

Bu kez doktorlar kapıştı: Suruç'taki kavga kameralara böyle yansıdı!

DHA
Bu kez doktorlar kapıştı: Suruç'taki kavga kameralara böyle yansıdı!

Suruç Devlet Hastanesi'nde 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Kantine konuşmak için inen doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı...

Olay, perşembe günü Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sedat G., iddiaya göre hastanede nöbetçi doktorların denetimine çıktı.

Sedat G., denetimler sırasında Kadın Doğum Uzmanı S.K.'nin yerinde olmadığını fark ederek telefonla aradı. Telefonun ardından iki doktor yüz yüze görüşmek üzere hastane kantininde buluştu.

Doktorların hastanede yumruklu kavgası kamerada | Video

Bu görüşme sırasında tartışan doktor S.K. ile başhekim yardımcısı Sedat G. yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

Kavga, araya girenlerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavga sonrası gözü moraran Sedat G., ile S.K. darp raporu olarak karşılıklı birbirlerinden şikayetçi oldu.


Güvenlik kameralarına da yansıyan kavga sonrası adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu kez doktorlar kapıştı: Suruç'taki kavga kameralara böyle yansıdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA