Bu kez doktorlar kapıştı: Suruç'taki kavga kameralara böyle yansıdı!

Olay, perşembe günü Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sedat G., iddiaya göre hastanede nöbetçi doktorların denetimine çıktı.
Sedat G., denetimler sırasında Kadın Doğum Uzmanı S.K.'nin yerinde olmadığını fark ederek telefonla aradı. Telefonun ardından iki doktor yüz yüze görüşmek üzere hastane kantininde buluştu.
Doktorların hastanede yumruklu kavgası kamerada | Video
Bu görüşme sırasında tartışan doktor S.K. ile başhekim yardımcısı Sedat G. yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.