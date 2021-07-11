Bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç para? İşte 2021 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları

Kurbanlık fiyatları ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından gündeminde yer alıyor. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler kurban Pazar alanında dana, koç, koyun, keçi fiyatlarında bütçelerine uygun tercih yapacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban ibadetini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler için Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2021 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte kurban fiyatları 2021

2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı. İstanbul Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı.

Kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların bulunduğun alanın sürekli temizlenerek korona virüs tedbirlerine önem verildiği görüldü.

Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, Küçükbaş hayvanların da bin 800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.

Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde ziraat mühendisi olarak çalışan Ramazan Gürses, "Kurban Bayramı hazırlıklarımız başladı yaklaşık 1 ay öncesinden hizmete girdik. 600 adet büyükbaş ve 300 adet küçük baş hayvanımız satıldı. Kurbanlarını erken alan vatandaşlarımız bayramın ilk gününe burada kestirebilmelerine olanak oluyor. Kesim dahil 600 kilo civarında büyükbaş hayvanlarımız 24 bin TL civarında satılıyor. Bu sene geçen seneye oranla maliyetlerin yükselmesi ile birlikte kurban fiyatlarında bir miktar artış bulunuyor. Küçükbaş hayvanlarda kesim dahil bin 800 TL den başlayıp 4 bin 500 TL fiyatına kadar çıkabiliyor" dedi.

2021 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

19 Temmuz Pazartesi Arefe

20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü

21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. günü

22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü

23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü