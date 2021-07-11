Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da araç takla attı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 11.7.2021 12:18 Son Güncelleme: 11.7.2021 12:19

Burdur'da araç takla attı: Yaralılar var!

İHA
Burdur'da araç takla attı: Yaralılar var!

Burdur’da korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı...

Kaza, Bucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü tespit edilemeyen 10 LK 467 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarına devrildi. Kazada otomobilde bulunan Onur Aksoy, Ayşenur Aksoy ve Kuzey Aksoy yaralandı.

Kaza sonucu olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaparken, yaralılar daha sonra ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur'da araç takla attı: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA