Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında "Vizyon 2035 Teknoloji Öngörüsü" toplantısı düzenlenecek

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı politika kurulları başkan ve üyeleri, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile başkanlıklarının başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katılacak.

Toplantıyla, Türkiye'nin, bugünün yeni gelişen teknolojilerinde ve yarının çığır açıcı ileri teknolojilerinin geliştirilmesinde de öncü rol üstlenmesine yönelik olarak Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ve Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geçiliyor.

Toplantıda ilk olarak "Türkiye Vizyon 2035 Teknoloji Öngörüsü" faaliyetleri kapsamında bugüne kadar yürütülen çalışmalarla ortaya konulan dünya perspektifi değerlendirilecek.

2035'te ekonomik ve sosyal faydayı en yükseğe çıkarabilecek stratejik gelişim alanları ve yükselen teknolojilerin belirlenmesi için ana eğilimler arasında yer alan ekonomik, teknolojik, toplum ve sosyal değişim, jeopolitik, savunma ve güvenlik, sağlık ve gıda, çevre, enerji ve doğal kaynaklar gibi başlıklar masaya yatırılacak.

Toplantıyla Türkiye'nin küresel rekabetçilik ve refah düzeyine katkı sağlayacak, en belirgin ve dönüştürücü etki oluşturması öngörülen eğilimlerin teknoloji temelinde belirleneceği çalışmalar başlatılmış olacak.