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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
Giriş Tarihi: 11.7.2021 18:32 Son Güncelleme: 11.7.2021 18:32

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verileri AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli olarak güncellenen son depremler listesi üzerinden duyuruluyor. Ülkemiz sınırları içerisinde veya dışında meydana gelen son dakika deprem olaylarından etkilenenler detaylı bilgi edinmek isteyerek AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek için “deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 11 Temmuz AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ve son dakika deprem olaylarından detaylar.

Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında anlık olarak meydana gelen kırılmalar sonucu pek çok farklı şiddette son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Akdeniz ve Ege'de meydana gelen son dakika deprem olaylarının ardından sarsıntıları hissedenler, en son depremlere ilişkin detayları ve AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi öğrenmek isteyerek "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 11 Temmuz son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ



AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
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