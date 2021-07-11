Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında anlık olarak meydana gelen kırılmalar sonucu pek çok farklı şiddette son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Akdeniz ve Ege'de meydana gelen son dakika deprem olaylarının ardından sarsıntıları hissedenler, en son depremlere ilişkin detayları ve AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi öğrenmek isteyerek "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 11 Temmuz son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;