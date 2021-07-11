Devletin çocukları kampa giriyor: Hem eğlenecekler hem öğrenecekler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği çerçevesinde bu yaz döneminde tematik kamp programları planlandı. Birer haftalık programlar, 7-12 ve 13-18 yaş gruplarına yönelik hazırlandı. 'doğa, deniz ve değerler eğitim' temalı kamp programları, pandemi kuralları çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait farklı illerdeki kamp merkezlerinde düzenleniyor. Çocuklar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın eğitici personeli eşliğinde hem doyasıya eğleniyor hem eğitim alıyor hem de sosyalleşiyor.

KÜLTÜR, SANAT, SPOR ve DEĞERLER EĞİTİMİ

Kamp programlarında gezi, yüzme, okçuluk, paintball, bisiklet, tiyatro, müzik, doğa yürüyüşü, binicilik, kano, rafting, ata binme, sahne gösterileri, el sanatları, oyun gibi kültürel, sanatsal, sportif ve eğlenceli etkinlikler bulunuyor. "Değerler Eğitimi" kapsamında, Dinimi Öğreniyorum, Allah ve Peygamber Sevgisi, Kur'an-ı Kerim, Temizlik, Mahremiyet Değer Etkinliği, Merhamet Değer Etkinliği, Dostluk-Kardeşlik, Paylaşma ve Yardımlaşma gibi konularda etkinlikler gerçekleştiriliyor.

ETKİNLİKLER GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLIYOR

Kamplar sayesinde çocuklar, tatil dönemlerini çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmenin yanı sıra milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak eğitimler alıyor. Gençlik kampları çocukların psikolojik, sosyal, kültürel ve bedensel gelişimlerine katkının yanı sıra sporun çeşitli dallarıyla tanışmalarına, arkadaşlık ilişkileri kurarak sosyalleşmelerine ve boş zamanlarını verimli değerlendirerek özgüven ve planlı yaşam alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlıyor.