Fransa’da topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi aileye ev yaptırıyor

Fransa'da yaşayan ve Türkiye'de ki ihtiyaç sahibi ailelere destek çıkan Türk asıllı Dilek Arca, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde daha önce ziyaret ettiği ve evi yıkılmakta olan ve babaları elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 çocuklu Kapan ailesi için başlattığı kampanyadan gelen yardımlarla söz verdiği evin yapımına başladı.

30 yıldır Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Türk vatandaşı fotoğraf sanatçısı Dilek Arca, Fransa kurduğu Le don de l'espoir ( Umudun Bağışı) derneği aracılığı ile Avrupa'da yaşayan Türklerden topladığı yardım ve bağışlarla 2-3 ayda bir Türkiye'ye gelip yardıma muhtaç ailelere destek çıkıyor.

Bugüne kadar topladığı yardımlarla Türkiye'nin farklı illerinde 500'e yakın ihtiyaç sahibi aileye yardım elini uzatan Arca, bu hafta içinde geldiği Mardin Kızıltepe ilçesinde eşini 2 yıl önce kaybeden en küçüğü 2, en büyüğü 16 yaşında olan 6 çocuğu ile birlikte kaynanasıyla yaşayan Mülkiye Kapan'ı 5 ay sonra yeniden ziyaret ederek verdiği ev yaptırma sözünü gerçekleştirdi.

Sabah Gazetesine de konu olan Yardım gönüllüsü genç kadın, 1 buçuk yıldır ilgilendiği ve en son Şubat ayında geldiği Kızıltepe ilçesinde 6 çocuğu ve kaynanasıyla birlikte içinde oturulamaz durumda ve yıkılmak üzere olan evde yaşayan Mülkiye Kapan'ı ziyaret etmiş ve evin yeniden inşası için destek sözü vermişti. Arca, Kapan ailesinin yeni evi için topladığı yardımlar ile evi yıktırıp yeniden inşasına başlayan Arca ilk harcı kendisi döküp ertesi gün ilk beton sulamasını yaptı.

Fransa'da hayırseverlerden topladığı yardımları Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığını ifade eden Arca, "Fransa'da yaşıyorum, fotoğrafçıyım. Yaklaşık iki buçuk senedir yardım işleriyle ilgileniyorum. Valilik, dernek ve muhtarların aracılığıyla Türkiye'de aileleri ziyaret ediyorum. Onlardan her zaman en mağdur ailelerin listelerini alıp ziyaret ediyorum. Bu ziyaretlere boş gitmiyorum, ya gıda paketleriyle ya da kurban-adak etleriyle. Amacım o aileleri ziyaret edip en mağdurunu bulabilmek"

"ARTIK HUZURLU VE MUTLU BİR HAYAT SÜRDÜRECEK"

Kapan ailesiyle de bu şekilde tanıştığını aktaran Arca sözlerini şöyle sürdürdü: "Mülkiye kardeşimizi bu şekilde tanıdım. Ziyarette ailenin yaşadığı Evin gördüm ve çok üzüldüm evi yıkılmak üzereydi. Evin yeniden inşası için bir kampanya başlattım ve çok şükür dostlarımızın, takipçilerimizin sayesinde evimizin temelini dün attık. Yaklaşık bir buçuk ay sonraya kadar da ev bitecek ve evi dayayıp döşeyeceğiz. 6 çocuğuyla ve kaynanasıyla artık huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürecek, özellikle çocukların eğitimi için onların yanında olmaya devam edeceğim"

"ALLAH ONDAN RAZI OLSUN"

Eşi elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettikten sonra tek başına kalan ve 6 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Mülkiye Kapan, evinin yeniden inşa edilmesine çok sevindiğini belirterek, "Allah Dilek abladan razı olsun. İnşallah çocuğunun, annesinin, babasının derdini görmez. Bir buçuk senedir bizimle ilgileniyor. Evimiz yıkılmak üzereydi gelip gördü. Yardım kampanyası yaptı ve evimizi yıkıp yeniden yaptırmaya başladı. Dün temelini attı Allah ondan razı olsun" diye konuştu.