Gaziantep Zincirli Höyük'teki kazı çalışmaları başladı

Kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaştıklarını ifade eden Morgan, şu bilgileri paylaştı:

"Çok ilginç, Orta Tunç Çağı tabakası bulunan alanda yaklaşık M.Ö 1650 yılında burada bir yangın çıkmış ve burada 2 bina yanmış. Binaların içindeki her şey öyle kalmış. Yanmış tabakaları takip ediyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu yıl yaptığımız çalışmalarda daha çok yemek pişirme kaplarına rastladık. Büyük boyalı çanaklar bulduk. Buranın belki de şarap üretim merkezi olabileceğini değerlendiriyoruz. Zincirli Höyük'ün yöresel topraklarından yapılan çanak, çömlekler Anadolu'da, Kayseri'de bulunan bir antik kent olan Kül Tepe'de rastlanıldı. Dolayısıyla Kül Tepe'ye de buradan gittiğini düşünüyoruz."

Kazı çalışmaları, 15 Ağustos'a kadar devam edecek.