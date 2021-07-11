Heyecanla beklenen Sayısal Loto çekilişi için gözler MPİ'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Şans oyunu severler devreden ikramiyenin 178 milyon TL'yi aşmasıyla beraber bu oyuna ilgi de artmıştı. Geçtiğimiz çekilişte şanslı numaralar 11,23,42,47,48,59 olarak açıklanırken joker numara ise 18 olarak kaydedilmişti. Şimdi ise "10 Temmuz 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. İşte Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…