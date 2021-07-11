Hamile eşini hortumla döverek öldüren sanığa verilen ceza bozuldu

Konya'nın Meram ilçesi'nde 15 Kasım gecesi meydana gelen olayda, Mahmud El Hüseyin dini nikahlı eşi Halidiye El Hamid'i hortum ve sopayla dövdü. Halidiye El Hamid, başına aldığı sopa darbesiyle yere yığıldı. Eşinin baygınlık geçirdiğini zanneden Mahmud El Hüseyin, polisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Halidiye El Hamid'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kısa süre sonra gözaltına alınan El Hüseyin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahmud El Hüseyin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. El Hüseyin, geçen 18 Şubat tarihinde görülen davanın son duruşmasında 'hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptrıldı.

TELEFONU İNCELENMEDİĞİ İÇİN KARAR BOZULDU

Mahmud El Hüseyin'in avukatı İbrahim Cihat Tanrıkulu mahkemenin verdiği kararı istinaf etti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de itirazı yerinde bularak kararı bozdu. Kararın bozulma gerekçesi olarakta, "Mahmud El Hüseyin'in eşinin kendisini aldattığını düşündüğü Kamil isimli kişi ile görüşmeleri olup olmadığı hususunda Halidiye El Hamid'in telefon numarasına ilişkin arayan, aranan ve mesaj dökümanlarının tespit edilmesi açısından HTS kayıtlarının alınması gerektiği, Halidiye El Hamid'in kullandığı telefonların mesaj ve arama kayıtlarına ilişkin HTS kayıtlarını istenerek El Hamid ile Kamil isimli kişini birbirleri ile görüşme kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre El Hüseyin'in hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği düşünülmeyerek HTS kayıtlarını celbinin dosyaya yenilik katmayacağı şeklindeki gerekçe ve bu yöndeki talebin reddine karar verilmesi nedeniyle kararın bozulmasına" denildi. Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. El Hüseyin yeniden hakim karşısına çıkacak.