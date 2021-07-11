İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle yeniden buluştu

Türkiye'nin ve dünyanın gözde eğlence merkezi İSFANBUL Tema Park, açık havada eşsiz bir eğlence yaşamak isteyenler için 10 Temmuz Cumartesi kapılarını tekrar açtı. 16 aydır süren pandemi koşulları ve zaman zaman uygulanan karantina dönemlerinin ardından eğlenceyi özleyen ziyaretçiler, adrenalini zirveye çıkaran 30'a yakın eğlence ünitesinin tadını çıkardı. Hijyen önlemleri üst düzeyde tutulan ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde maksimum yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösteren İSFANBUL Tema Park'ı ilk günü yoğun ilgi gördü.

"GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI'NI ALAN İLK TEMA PARK OLDUK"

İSFANBUL Tema Park'ın içerisinde bulunan ve her yaş kitlesinin damak zevkine uygun olarak hizmet veren cafe ve restoranların da açık olduğunu dile getiren İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Karantina sürecinin ardından aldığımız önlemlerle birlikte açık havada güvenli bir eğlence ortamı sunuyoruz. Hijyen anlamında uluslararası standartlara sahip tedbirlerimiz sayesinde misafirlerimiz İSFANBUL Tema Park'ta güvenle ve gönüllerince eğlenmeye devam edecekler. Öte yandan 'Pandemi Süresince Uygulanacak COVID-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri' kapsamında tüm koşulları yerine getirdiğimiz için Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan ilk tema park olduk. Bu kapsamda ekiplerimizi ciddi bir eğitimden geçirdik. Tüm çalışanlarımız maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanırken, misafirlerimizin de bu kurallara uyup uymadıklarını sürekli kontrol ediyoruz. Ünitelerimiz ile ortak alanlar, park açılışından önce ve açılışın ardından belli aralıklarla dezenfekte ediliyor" dedi.

İSTANBUL'UN EĞLENCE TURİZMİNDEKİ PAYI ARTACAK

Tonger, İSFANBUL Tema Park'ın normal şartlarda günlük 10 bin misafiri ağırlayabilecek kapasitede olduğunu, ancak ünitelerin sosyal mesafe kuralları kapsamında maksimum yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösterdiğinin bilgisini verdi. İstanbul'un eğlence turizmindeki payını artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları detaylandıran Tonger, şöyle devam etti: "Dünyanın en büyük üstü açık Hop-on Hop-off turizm operatörü ile anlaşma yaptık ve tur kapsamında İSFANBUL Tema Park bilet satışlarının yapılmasını sağladık. Booking.com, Viator, GetYourGuide, Expedia, Tiqets, Klook gibi en büyük küresel online seyahat acenteleri ile birlikte diğer bölgesel acentelerle de anlaşmalar yaparak, yabancı misafirlerin İSFANBUL Tema Park biletlerini henüz İstanbul'a gelmeden satın almalarını sağladık."

YAZA ÖZEL KAMPANYALAR GELİYOR

Açılışla birlikte yaza özel kampanyalar hakkında da bilgi veren Tonger, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Yıllık eğlence kartımız olan Yes Club ile misafirlerimize 4 al 3 öde kampanyası sunacağız. Ayrıca tek girişlik biletlerimiz için de dönemsel kampanyalara devam edeceğiz. Misafirlerimize uçtan uça hizmet verebilmek için içerisinde yemek, zippline, fast pass (hızlı geçiş), Jungle İstanbul (3'lü macera ünitesi), tatlı gibi yan ürünleri eklediğimiz avantajlı paketler de sunuyoruz. En uygun fiyatla sınırsız eğlenceyi İstanbullular başta olmak üzere tüm misafirlere sunmak için çalışıyoruz."