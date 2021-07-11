İstanbul Kuzguncuk’ta acı bekleyiş: 'İmdat' diye bağırdı!

Şahsın akrabaları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışmalarına başladı.
Kuzguncuk’ta serinlemek için denize giren kişi kayboldu | Video
"'İMDAT' DEDİĞİNİ DUYDUM"
Sahilde bulunan vatandaşlardan biri, "Orta kısımda gördüm. 'İmdat' dediğini duydum ama emin olamadım. İskelenin dibine kadar yüzerek geldi, yine 'imdat' dedi. Arkadaşlara 'adam boğuluyor' dedim. Ama dememe kalmadan dibine girdi" diye konuştu.