İstanbul Kuzguncuk’ta acı bekleyiş: 'İmdat' diye bağırdı!

Kuzguncuk’ta serinlemek için denize giren kişi kayboldu | Video

"'İMDAT' DEDİĞİNİ DUYDUM"

Sahilde bulunan vatandaşlardan biri, "Orta kısımda gördüm. 'İmdat' dediğini duydum ama emin olamadım. İskelenin dibine kadar yüzerek geldi, yine 'imdat' dedi. Arkadaşlara 'adam boğuluyor' dedim. Ama dememe kalmadan dibine girdi" diye konuştu.