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Giriş Tarihi: 11.7.2021 15:31 Son Güncelleme: 11.7.2021 15:52

İstanbul Kuzguncuk’ta acı bekleyiş: 'İmdat' diye bağırdı!

İHA
İstanbul Kuzguncuk’ta acı bekleyiş: 'İmdat' diye bağırdı!

Üsküdar Kuzguncuk sahilde korku dolu anlar yaşanıyor. Serinlemek için denize giren bir vatandaş, ekipler tarafından aranıyor...

Olay, Üsküdar Kuzguncuk sahilde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför olarak çalışan 48 yaşındaki Ali Asaroğlu, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Asaroğlu, gözden kayboldu.

Şahsın akrabaları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışmalarına başladı.

Kuzguncuk’ta serinlemek için denize giren kişi kayboldu | Video

"'İMDAT' DEDİĞİNİ DUYDUM"

Sahilde bulunan vatandaşlardan biri, "Orta kısımda gördüm. 'İmdat' dediğini duydum ama emin olamadım. İskelenin dibine kadar yüzerek geldi, yine 'imdat' dedi. Arkadaşlara 'adam boğuluyor' dedim. Ama dememe kalmadan dibine girdi" diye konuştu.

Denizde kaybolan Ali Asaroğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul Kuzguncuk’ta acı bekleyiş: 'İmdat' diye bağırdı!
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