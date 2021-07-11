İstanbul'da bulundu: Akrep, yılan tarantula...

ARTIK YALNIZ DEĞİLLER

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi faaliyetlerini, Çevre, Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlıkları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütmektedir. Vatandaşlarımızca, toplum duyarlılığının arttırılarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek olmaları maksadıyla; İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasının indirilerek bu kapsamda karşılaştıkları sorunların çözümü için kullanabilecekleri gibi, 112 Acil Çağrı Merkezini de arayabilecekleri belirtildi.