İstanbul'da dehşet: Bekçinin başına silah dayadı!

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA



Kavgaya karışan taraflardan bir kişinin bekçinin başına silah dayaması ve araya girenlerin yardımı ile şüpheli Hakan Kılıç ve diğerlerin olaydan sonra kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bekçinin başına silah dayayan Hakan Kılıç savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri olayın olduğu çevredeki başka güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek savcılığa bekçinin başına silah dayanmasını delil olarak sundu. Savcılık şüpheli Kılıç için tekrar gözaltı kararı verdi. İkinci kez savcı karşısına çıkan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.