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Giriş Tarihi: 11.7.2021 15:44 Son Güncelleme: 11.7.2021 15:47

İstanbul'da dehşet: Bekçinin başına silah dayadı!

DHA
İstanbul'da dehşet: Bekçinin başına silah dayadı!

İstanbul Kağıthane'de korkunç anlar yaşandı. Bir kişi, bekçinin kafasına silah dayatı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı...

Olay, Harmantepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında silahlı kavga ihbarı alan bekçiler olay yerine gelerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgaya taraf olan Hakan Kılıç isimli kişi yanında bulunan silahı kavgayı ayırmak isteyen bekçinin başına dayadı. Daha sonra çevredeki kişiler araya girerek Kılıç'ı bekçinin yanında uzaklaştırdı. Olay yerine takviye ekipleri gelmesi ile kavgaya karışan taraflar olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

İstanbul’da dehşet anları kamerada: Bekçinin başına silah dayadı | Video

Çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri ve bekçinin başına silah dayayan kişinin eşkalini belirledi. Şüpheliler yapılan operasyonun ardından gözaltına alındı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavgaya karışan taraflardan bir kişinin bekçinin başına silah dayaması ve araya girenlerin yardımı ile şüpheli Hakan Kılıç ve diğerlerin olaydan sonra kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bekçinin başına silah dayayan Hakan Kılıç savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri olayın olduğu çevredeki başka güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek savcılığa bekçinin başına silah dayanmasını delil olarak sundu. Savcılık şüpheli Kılıç için tekrar gözaltı kararı verdi. İkinci kez savcı karşısına çıkan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da dehşet: Bekçinin başına silah dayadı!
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