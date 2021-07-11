İstanbul'da mucize kurtuluş: Son anda frene bastı!

Ablasının elinden kaçtı, sürücünün dikkati kurtardı | Video

"KALICI HASAR OLUŞABİLİRDİ"



Görgü tanığı esnaf Hüseyin Bozoğlu, "Burası işlek bir yol. Hem yaya hem araba trafiği var burada. Haliyle insanların çok dikkatli olması lazım bir anlık dalgınlık bu şekilde problemleri getiriyor. Aynen videoda olduğu gibi kazalar olabiliyor. Bazen arabalar daha hızlı gidebiliyor o zaman daha tehlikeli ciddi bir şey çıkabilirdi. Araba çok yavaştı daha hızlı olsaydı çocukta kalıcı hasar oluşabilirdi. Çocuğun yaşı oldukça küçüktü." dedi.