Karacabey Çanakkale’de

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi Ilgardere mevkisinde geçtiğimiz yıl çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, 107 arazöz, 7 dozer, 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle 19 saatte söndürülürken 450 hektar alan küle döndü. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının ardından yeniden ağaçlandırılan sahayı helikopterle inceledi. Ağaçlandırma sahasını gökyüzünden kontrol eden Karacabey, daha sonra Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'yi makamında ziyaret etti.
"İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ"
Ziyaretin ardından Bayramiç İlçesi'ne geçerek orman depolarında incelemelerde bulunan Karacabey, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Ormanlar bizlere geçmişten miras değil, gelecek nesillerin emanetidir" diyen Karacabey, "Anayasamızın ormanlarımızla ilgili düzenlemeler getirilen 169. maddesinde: 'Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz' denilmektedir. Yangınla mücadelemizin diğer stratejisi de yanan alanlarımızın tekrar ormanlaştırılmasıdır. " dedi.
"ORMANA DÜŞEN ATEŞ YÜREĞİMİZE DÜŞÜYOR"
En büyük mücadelemiz elbette mevcut orman varlığını korumak diyen Genel Müdür Karacabey, konuşmasını şöyle tamamladı. "22,9 milyon hektar orman varlığımızın, 12,5 milyon hektarı yangına hassas bölgede yer alıyor. Bildiğiniz gibi geçen yıl, ülkemizin her yerinde, yoğun orman yangınlarıyla mücadele ettiğimiz zor bir yıl oldu. Yangınlar sadece odun hammadde kaynağını yok etmekle kalmıyor, Aynı zamanda yaban hayatını ve toprak yüzeyini koruyucu bir tabaka gibi örten ölü ve diri örtüyü yok ediyor. Türkiye, Akdeniz ülkeleri arasında yangınla mücadelede birinci sırada"