Karacabey Çanakkale’de

"İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ"

Ziyaretin ardından Bayramiç İlçesi'ne geçerek orman depolarında incelemelerde bulunan Karacabey, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Ormanlar bizlere geçmişten miras değil, gelecek nesillerin emanetidir" diyen Karacabey, "Anayasamızın ormanlarımızla ilgili düzenlemeler getirilen 169. maddesinde: 'Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz' denilmektedir. Yangınla mücadelemizin diğer stratejisi de yanan alanlarımızın tekrar ormanlaştırılmasıdır. " dedi.