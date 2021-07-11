Kocaeli'nde inanılmaz kaza: Genç kadını gören şaştı kaldı!

"VİRAJI ALMASI GEREKİRKEN DÜZ GİTTİ"



Bir vatandaş, karmaşada şoförü görmediğini belirterek, "Bu araçla aramızda 15-20 metre mesafe vardı. Sonra otomobil virajı alması gerekirken düz gitti. Şu gördüğünüz arabaya çarptı ve yan döndü. Ben de hemen aracımı park ettim, polisi aradım. O karmaşada şoförü görmedim, bilmiyorum" dedi.