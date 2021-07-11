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Giriş Tarihi: 11.7.2021 10:38 Son Güncelleme: 11.7.2021 10:53

Kocaeli'nde inanılmaz kaza: Genç kadını gören şaştı kaldı!

İHA
Kocaeli'nde inanılmaz kaza: Genç kadını gören şaştı kaldı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inanılmaz bir olay yaşandı. Virajı alamayıp park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı. Otomobil Araçta bulunan kadın, sıkıştığı yerden çıkamadı. Çevredekiler ise ekipleri aradı. İşte haberin detayları…

Feci kaza, gece saatlerinde İzmit ilçesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GR 2402 plakalı Renault marka otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken virajı alamayıp Mehmet T.'ye ait park halindeki Tofaş marka 06 MPJ 43 plakalı otomobile çarparak yan yattı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yan yatan araçta bulunan Gülşah K., itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Araçtan çıkarıldığı sırada şoka giren Gülşah K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar, otomobilin sürücüsünü görmediklerini, kaza sonrasında kaçtığını iddia ettiler.

"VİRAJI ALMASI GEREKİRKEN DÜZ GİTTİ"

Bir vatandaş, karmaşada şoförü görmediğini belirterek, "Bu araçla aramızda 15-20 metre mesafe vardı. Sonra otomobil virajı alması gerekirken düz gitti. Şu gördüğünüz arabaya çarptı ve yan döndü. Ben de hemen aracımı park ettim, polisi aradım. O karmaşada şoförü görmedim, bilmiyorum" dedi.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kocaeli'nde inanılmaz kaza: Genç kadını gören şaştı kaldı!
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