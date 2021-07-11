Kurban Bayramı hangi gün başlıyor, ayın kaçında? Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, bu hafta mı? Bayram tatili kaç gün olacak?

Yıllık izin ve tatil planlaması için bayram tarihini araştıran vatandaşlar, Kurban Bayramı hangi gün başlıyor, ayın kaçında diye merak ediyor. Arife gününün tatil ilan edilmesi halinde 9 günlük bayram tatili söz konusu olabilir. Üstelik bayram tatili 15 Temmuz'a bağlanırsa bu süre 11 güne çıkacak. Konuyla ilgili görüşmeler devam ederken vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, bu hafta mı diye araştırıyor. İşte bayram hakkında merak edilenler.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı diye merak ediyor. Hayvan pazarlarında pazarlıklar devam ederken, hem İslami usullere uygun hem de koronavirüs önlemleri çerçevesinde kesim yapan yerler araştırılıyor. Öte yandan marketlerden kurbanlık alımı ve vekalet yoluyla kesim uygulamaları da bu yıl pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz'da başlayacak.