Kurban Bayramı hangi gün başlıyor, ayın kaçında? Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, bu hafta mı? Bayram tatili kaç gün olacak?

Yıllık izin ve tatil planlaması için bayram tarihini araştıran vatandaşlar, Kurban Bayramı hangi gün başlıyor, ayın kaçında diye merak ediyor. Arife gününün tatil ilan edilmesi halinde 9 günlük bayram tatili söz konusu olabilir. Üstelik bayram tatili 15 Temmuz'a bağlanırsa bu süre 11 güne çıkacak. Konuyla ilgili görüşmeler devam ederken vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, bu hafta mı diye araştırıyor. İşte bayram hakkında merak edilenler.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı diye merak ediyor. Hayvan pazarlarında pazarlıklar devam ederken, hem İslami usullere uygun hem de koronavirüs önlemleri çerçevesinde kesim yapan yerler araştırılıyor. Öte yandan marketlerden kurbanlık alımı ve vekalet yoluyla kesim uygulamaları da bu yıl pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz'da başlayacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı ayın kaçında sorusu da son günlerde gündemi meşgul ediyor. Diyanet'in yayınladığı takvime göre 2021 Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Bayram tarihleri şu şekilde:
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
20-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı için tatil süresi konusunda henüz karar verilmedi. Yarım gün resmi tatil olarak kabul edilen Arife günü tam gün tatil ilan edilirse kamu için bayram tatili 9 güne çıkacak. Öte yandan 15 Temmuz Perşembe günü de resmi tatil olduğu için, 16 Temmuz'un da resmi tatil ya da idari izin ilan edilmesi halinde çalışanlar 11 gün izinli sayılacak.
16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?
Ancak idari izin kabul edilmesi halinde bu durumdan sadece kamu görevlileri faydalanacak. 16 Temmuz resmi tatil ilan edilirse özel sektör çalışanları da 11 gün izin yapabilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatili süreciyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, Pazartesi günü gerçekleştireceği Millete Sesleniş esnasında kararı duyuracağını ifade etti.